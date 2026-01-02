La Cia smentisce il Cremlino | L’attacco ucraino con droni non era rivolto alla residenza di Putin

La Cia ha confermato che l’attacco di droni ucraini alla residenza di Valdaj non era diretto contro Vladimir Putin. Questa dichiarazione smentisce la versione del Cremlino, che aveva accusato Kiev di aver preso di mira il presidente russo. La precisazione evidenzia la volontà di chiarire le reali intenzioni dietro l’evento e di mantenere un quadro più preciso nella complessa situazione diplomatica in Ucraina.

L’obiettivo dei droni ucraini non era la residenza di Vladimir Putin a Valdaj. A smentire la versione fornita dal Cremlino per irrigidire la sua posizione nelle trattative per la pace in Ucraina è la Cia. Gli attacchi del 29 dicembre sono stati denunciati da Mosca sostenendo che 91 droni puntassero la residenza del presidente russo. Un’accusa di un attentato che arrivava mentre erano in corso le trattative a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Proprio il presidente ucraino ha da subito detto che fosse un attacco costruito ad arte dai servizi russi per poterlo usare come argomento contro un possibile accordo per la pace e per poter portare avanti nuovi attacchi contro Kiev. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

