La Chianti Banca PistoiAtletica vola Il medagliere è ricco al Criterium Csen

La PistoiAtletica 1983 Chianti Banca ha concluso il 2025 con risultati positivi al Criterium CSEN di Ancona. I nostri atleti hanno conquistato sette medaglie, tra cui due ori, tre argenti e due bronzi, oltre a stabilire tre nuovi primati toscani nelle staffette. Questi successi hanno inoltre assicurato la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani di categoria, confermando l'impegno e la crescita del team nel corso dell’anno.

Si è chiuso con ottimi risultati il 2025 per la PistoiAtletica 1983 Chianti Banca visto che i portacolori biancoverdi erano impegnati ad Ancona con il Criterium Nazionale CSEN ed hanno conquistato sette medaglie con due ori, tre argenti e due bronzi, assieme a tre nuovi primati toscani dalle staffette ed una qualificazione già in tasca per i Campionati Italiani di categoria. Un risultato che riguarda Vanessa Innocenti che, nei 60m Allieve, ferma il cronometro sui 7“97 che vale la medaglia di bronzo. La seconda medaglia del Criterium arriva da Niccolò Renna, sempre nei 60m, che conquista l’argento, col tempo di 7“21 che vuol dire nuovo record sociale ma manca, purtroppo, per un solo centesimo il tempo per gli italiani Allievi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Chianti Banca PistoiAtletica vola. Il medagliere è ricco al Criterium Csen Leggi anche: Un ricco medagliere per i talenti del Club Scherma Pordenone Leggi anche: Medagliere Mondiali ciclismo su pista 2025: l’Italia vola con l’oro di Viviani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Chianti Banca PistoiAtletica vola. Il medagliere è ricco al Criterium Csen - Si è chiuso con ottimi risultati il 2025 per la PistoiAtletica 1983 Chianti Banca visto che i portacolori biancoverdi erano impegnati ad Ancona con il Criterium Nazionale CSEN ed hanno conquistato set ... sport.quotidiano.net

Tanti auguri a tutti i nostri Soci! #chiantimutua #chiantibanca #natale2025 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.