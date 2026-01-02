La Capitanata accoglie le ' Azzurrine' del Volley ma gli impianti sono al gelo | Lo sport merita attenzione

Da foggiatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Capitanata si appresta ad ospitare le rappresentative femminili di volley, un evento di rilievo per il territorio e lo sport italiano. Tuttavia, gli impianti sportivi si trovano in condizioni di freddo e necessitano di attenzione. È importante garantire strutture adeguate per valorizzare l'impegno delle atlete e sostenere la crescita dello sport locale.

La Capitanata si prepara ad accogliere un appuntamento di grande prestigio per la pallavolo italiana e per tutto il movimento sportivo territoriale. In occasione del Torneo Wevza, in programma a Foggia, si avrà l’onore di ospitare presso il PalaDante di Manfredonia una seduta di allenamento della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

la capitanata accoglie le azzurrine del volley ma gli impianti sono al gelo lo sport merita attenzione

© Foggiatoday.it - La Capitanata accoglie le 'Azzurrine' del Volley, ma gli impianti sono al gelo: "Lo sport merita attenzione"

Leggi anche: Volley B maschile e B1 femminile. La Querzoli vuole restare lassù. Life365.eu contro le azzurrine

Leggi anche: Lultimo gioco gratuito di Xbox Game Pass fallisce ma merita la tua attenzione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.