La Capitanata accoglie le ' Azzurrine' del Volley ma gli impianti sono al gelo | Lo sport merita attenzione

La Capitanata si appresta ad ospitare le rappresentative femminili di volley, un evento di rilievo per il territorio e lo sport italiano. Tuttavia, gli impianti sportivi si trovano in condizioni di freddo e necessitano di attenzione. È importante garantire strutture adeguate per valorizzare l'impegno delle atlete e sostenere la crescita dello sport locale.

