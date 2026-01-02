La cantante risponde a tono ai commenti e zittisce i fan

BigMama ha condiviso su TikTok un video che ha rapidamente guadagnato popolarità, superando il milione e mezzo di visualizzazioni. La cantante ha risposto ai commenti dei follower, dimostrando attenzione e fermezza nel gestire le interazioni. Questa partecipazione attiva ha contribuito a consolidare il suo rapporto con il pubblico, rendendo il contenuto uno dei più discussi e condivisi della piattaforma.

BigMama ha pubblicato su TikTok un video che è diventato immediatamente virale. E in pochi giorni ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Nonostante la clip sia brevissima, infatti, nel breve filmato la cantante campana appare visibilmente dimagrita. Una trasformazione che ha riacceso il dibattito sul corpo e sui giudizi social. Anche nei primi commenti al video, ai quali BigMama ha immediatamente replicato.

