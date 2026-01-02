La Camera assume cento nuovi assistenti e vuole più dipendenti in cucina per lavare le verdure

La Camera dei Deputati ha avviato un nuovo processo di assunzioni, assumendo 96 addetti al supporto operativo, come accompagnatori e personale di supporto. La società in house Cd Servizi, responsabile di ristorazione e pulizia, ha concluso le procedure di selezione. Inoltre, si prevede un incremento del personale in cucina, in particolare per le attività di lavaggio delle verdure, al fine di migliorare i servizi offerti.

La società in house Cd Servizi, che gestisce - tra le altre cose - la ristorazione e la pulizia alla Camera, ha concluso le procedure per assumere 96 persone addette al "supporto operativo" (ad esempio accompagnare visitatori, spostare sedie, segnalare sporcizia). In più, ha lamentato la carenza di "personale addetto al lavaggio delle verdure".

