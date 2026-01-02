La Bulgaria adotta l’euro ma la metà del Paese resta contrario

All’inizio del nuovo anno, la Bulgaria ha adottato ufficialmente l’euro, diventando il 21° membro dell’eurozona. Dopo quasi vent’anni dall’ingresso nell’Unione europea nel 2007, e tre anni di attesa nella cosiddetta sala d’attesa della moneta unica, il paese ha compiuto questo passo. Tuttavia, circa metà della popolazione esprime ancora opposizione all’introduzione dell’euro, evidenziando le diverse opinioni sul cambiamento.

All'alba del nuovo anno la Bulgaria è diventata ufficialmente il 21° membro dell'eurozona e dopo quasi vent'anni dall'ingresso nell'Unione europea nel 2007, era nella cosiddetta sala d'attesa della moneta unica dal 2020, ha dato l'addio al lev. La transizione è infatti entrata in vigore alla mezzanotte con la circolazione delle prime banconote e monete in euro per 6,4 milioni di abitanti. Sebbene la cerimonia di adozione sia stata accolta con fuochi d'artificio nelle principali piazze di Sofia, l'atmosfera nel Paese resta divisa. Da un lato, imprese e sostenitori della moneta unica puntano ai vantaggi attesi: eliminazione dei costi di cambio, maggiori flussi commerciali e partecipazione diretta alle decisioni dell'Eurotower grazie al nuovo seggio della Banca nazionale bulgara nel Consiglio direttivo della Bce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

