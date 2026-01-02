La beneficenza di Harry e Meghan prende una nuova strada e la scelta fa discutere
Harry e Meghan hanno condiviso un'immagine insieme per inaugurare il 2026, suscitando diverse reazioni. La loro scelta di comunicare pubblicamente in modo semplice e diretto apre discussioni sul ruolo e le modalità delle loro iniziative benefiche. Un gesto che si inserisce in un percorso di impegno pubblico, segnando un nuovo passaggio nel loro percorso di attività filantropiche.
(Adnkronos) – Meghan Markle ha postato una nuova foto assieme al principe Harry per celebrare l'inizio del 2026. Sul suo account Instagram 'As Ever', la duchessa di Sussex ha condiviso le sue priorità per gennaio, ovvero "resettare" e portare a termine dei "rituali". Condividendo alcune fotografie, Meghan ha scritto: "Gennaio: Reset e rituali" e ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
