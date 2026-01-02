La Befana tra i vicoli di Roma

La Befana tra i vicoli di Roma offre un’atmosfera autentica e suggestiva. Tra le vie del Pellegrino, di Monserrato e dei Cappellari, il quartiere intorno a Campo dei Fiori conserva un fascino antico, fatto di angoli nascosti e atmosfere tradizionali. Un'occasione per scoprire uno degli aspetti più caratteristici della città, tra tradizione e quotidianità, in un contesto che mantiene vivo il suo spirito autentico.

Intorno a Campo dei Fiori, tra le vie del Pellegrino, di Monserrato e dei Cappellari, Roma nasconde alcuni tra i suoi angoli più pittoreschi. Al confine tra i Rione Parione e Regola si nascondono le testimonianze di una città pulsante, laddove il vociare di artigiani di antiche botteghe si univa.

