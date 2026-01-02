La Befana ' su due ruote' | orari e percorsi dei motociclisti volontari che portano doni ai piccoli pazienti

Il 6 gennaio a Milano si svolge la 57ª edizione della Befana Benefica Motociclistica, promossa dal Moto Club Ticinese. Volontari in moto consegnano doni ai bambini ospedalizzati, contribuendo a portare un momento di gioia durante le festività. Di seguito, gli orari e i percorsi previsti per questa tradizionale iniziativa benefica, che coinvolge appassionati e comunità locali.

Martedì 6 gennaio a Milano arriva la cinquantasettesima edizione della Befana Benefica Motociclistica organizzata dal Moto Club Ticinese.Il tradizionale corteo di volontari su due ruote si snoderà in vari luoghi della città. La partenza è prevista alle ore 10 circa da piazza Kennedy angolo viale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

