La Befana ' su due ruote' | orari e percorsi dei motociclisti volontari che portano doni ai piccoli pazienti
Il 6 gennaio a Milano si svolge la 57ª edizione della Befana Benefica Motociclistica, promossa dal Moto Club Ticinese. Volontari in moto consegnano doni ai bambini ospedalizzati, contribuendo a portare un momento di gioia durante le festività. Di seguito, gli orari e i percorsi previsti per questa tradizionale iniziativa benefica, che coinvolge appassionati e comunità locali.
Martedì 6 gennaio a Milano arriva la cinquantasettesima edizione della Befana Benefica Motociclistica organizzata dal Moto Club Ticinese.Il tradizionale corteo di volontari su due ruote si snoderà in vari luoghi della città. La partenza è prevista alle ore 10 circa da piazza Kennedy angolo viale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: La parrocchia e il Comune portano doni ai piccoli pazienti della Pediatria di Cona
Leggi anche: Solidarietà e doni per i piccoli pazienti del Bufalini, arriveranno anche 200 Babbi Natale a due ruote
La Befana 'su due ruote': orari e percorsi dei motociclisti volontari che portano doni ai piccoli pazienti - La partenza è prevista alle ore 10 circa da piazza Kennedy angolo viale De Gasperi (il ritrovo è già previsto ... milanotoday.it
Befana Benefica Motociclistica 2026, corteo di volontari su due ruote - tra gli eventi da non perdere a Milano nel ponte dell'Epifania 2026 - mentelocale.it
Festa della Befana, bagni in mare, sfilate su due ruote e solidarietà - La discesa della vecchina con la scopa si festeggerà al Poetto di Cagliari con una nuotata: ritrovo a Marina Piccola, poi ... rainews.it
Befana in auto - 6 Gennaio 2026 Torna il tradizionale evento di beneficenza del Circolo Ruote Classiche Rodigino in collaborazione con Auto Moto Storiche Marega. Consegneremo, come ogni anno, pacchetti con beni di prima necessità e tutto il ricavato dell - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.