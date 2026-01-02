La befana solidale arriva per bambini e famiglie in stato di difficoltà

La Befana Solidale è un'iniziativa che si propone di offrire supporto e conforto a bambini e famiglie in condizioni di difficoltà. Attraverso questa iniziativa, si intende promuovere un gesto di solidarietà e vicinanza, contribuendo a rendere il periodo delle festività più accessibile a tutti. Un gesto semplice ma significativo, volto a rafforzare il senso di comunità e di sostegno reciproco.

MESAGNE – Un'iniziativa di vicinanza e solidarietà dedicata ai bambini e alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. L'Auser di Mesagne e Confesercenti Mesagne promuovono La Befana Solidale, un gesto concreto pensato per portare un sorriso ai più piccoli e un po' di.

Buon anno, cari soci ed amici del club VAMS. Nella mattinata di MARTEDI’ 6 GENNAIO ’26 la BEFANA SOLIDALE si dirige alla Caritas di Varese. La sede del club - Via Cesare Correnti 2, in fondo alla discesa - è aperta dalle 9 alle 11.30 per attendere da voi s - facebook.com facebook

