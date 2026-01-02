La Befana Reggia e monumenti gratis | gli eventi casertani dal 2 gennaio all' Epifania
Dal 2 gennaio all’Epifania, Caserta offre eventi e iniziative culturali per concludere il periodo natalizio. Tra questi, l’ingresso gratuito alla Reggia e agli altri monumenti in occasione di “Domenica al Museo”. Un’occasione per visitare e riscoprire il patrimonio storico e artistico della città, approfittando di momenti di cultura accessibili a tutti.
Gli ultimi appuntamenti dei cartelloni natalizi fino all'Epifania ma anche l'ingresso gratis alla Reggia e agli altri monumenti per “Domenica al Museo”. Non sapete cosa fare nel week end lungo fino al 6 gennaio? Ecco i nostri suggerimenti.Eventi natalizi- Per avere un quadro sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
