La Befana Reggia e monumenti gratis | gli eventi casertani dal 2 gennaio all' Epifania

Dal 2 gennaio all’Epifania, Caserta offre eventi e iniziative culturali per concludere il periodo natalizio. Tra questi, l’ingresso gratuito alla Reggia e agli altri monumenti in occasione di “Domenica al Museo”. Un’occasione per visitare e riscoprire il patrimonio storico e artistico della città, approfittando di momenti di cultura accessibili a tutti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.