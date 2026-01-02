La Befana al Ghetto Ebraico Dalle origini al rastrellamento del ' 43

La storia della Befana al Ghetto Ebraico ripercorre le sue origini e il suo ruolo nel tempo, fino al rastrellamento del 1943. Situato all’estremità meridionale del rione Campo Marzio, il Rione Sant’Angelo, oggi parte del Ghetto, si estendeva tra via delle Botteghe Oscure e le sponde del Tevere di fronte all’Isola Tiberina, testimonianza di un passato ricco di significato e trasformazioni.

