La Befana al Ghetto Ebraico Dalle origini al rastrellamento del ' 43
La storia della Befana al Ghetto Ebraico ripercorre le sue origini e il suo ruolo nel tempo, fino al rastrellamento del 1943. Situato all’estremità meridionale del rione Campo Marzio, il Rione Sant’Angelo, oggi parte del Ghetto, si estendeva tra via delle Botteghe Oscure e le sponde del Tevere di fronte all’Isola Tiberina, testimonianza di un passato ricco di significato e trasformazioni.
All’estremità meridionale del rione Campo Marzio, il Rione Sant’Angelo, parte del quale oggi occupato dal Ghetto, era delimitato a nord dall’attuale via delle Botteghe Oscure e a sud dalle sponde del Tevere che fronteggiano l’Isola Tiberina.L’area comprendeva importanti edifici pubblici di età. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Shoah, 82 anni fa il rastrellamento al ghetto ebraico di Roma
Leggi anche: Roma piange il rastrellamento del ghetto ebraico, 82 anni fa la deportazione degli ebrei della capitale ad Auschwitz-Birkenau
VERRÈS – IL BORGO DI NATALE Arriva la Befana – Martedì 6 Gennaio 2026 Un giorno speciale per grandi e piccini, per chiudere le feste con magia e allegria! Dalle 10:30 La Befana arriva nel borgo! Ore 11:30 Chiesetta sconsacrata – s - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.