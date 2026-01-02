La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca

La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca a Viterbo, confermando la tradizione delle festività locali. Dopo la serata di Capodanno, l’evento rappresenta un momento di continuità e partecipazione per la comunità, offrendo un’opportunità di incontro e di riscoperta delle tradizioni. La discesa della Befana 115 è un appuntamento che ogni anno richiama residenti e visitatori, contribuendo a mantenere vivo lo spirito delle feste in città.

Piazza della Rocca ancora protagonista delle feste a Viterbo. Dopo la serata di Capodanno, ospita anche quest'anno la tradizionale discesa della Befana 115. L'atteso evento dai bambini vede l'amata vecchina calarsi dalla sommità di palazzo Grandori fino alla rocca Albornoz, per poi dirigersi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La Befana 115 torna a volare su piazza della Rocca Leggi anche: Epifania, a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città Leggi anche: Torna in Piazza della Repubblica la calata della Befana La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Epifania, a Città della Pieve la befana torna a volare sui tetti della città - Nella giornata di martedì 6 gennaio torna a Città della Pieve uno degli appuntamenti più attesi dell’Epifania, con uno spettacolo unico nel suo genere. perugiatoday.it Firenze, la Befana dei Vigili del fuoco torna a volare su Piazza della Signoria - Il 6 gennaio alle 15 si svolgerà l’annuale appuntamento dedicato a tutti i bambini con la magica vecchietta che ‘planerà’ dalla Loggia dei Lanzi Firenze, 4 gennaio 2025 - lanazione.it Torna la Befana... volante in piazza San Francesco - Torna in piazza San Francesco la tradizionale e attesissima Festa della Befana che da oltre 30 anni anima il centro... lanazione.it Torna la Befana del Vigile Urbano, il 6 gennaio l’iniziativa dedicata ai bambini e alla raccolta di donazioni per le famiglie in difficoltà - facebook.com facebook Terni, il 6 gennaio torna la Corsa della Befana: percorsi da nove e quattro km x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.