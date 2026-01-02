Il 10 gennaio, il Pentalfa Club ospiterà il Kris Adams Project, formazione jazz americana composta da Kris Adams, Barry Smith, Lee Adler, Igor Marino e Alessio Santoni, con la partecipazione speciale di Gianpaolo Ascolese. Un evento dedicato agli appassionati di musica jazz, che offrirà un’esperienza musicale di qualità in un ambiente intimo e raffinato.

ll 10 gennaio il jazz americano sbarca al Pentalfa Club! Avremo con noi il KRIS ADAMS PROJECT, quintetto composto da Kris Adams voce, Barry Smith contrabbasso, Lee Adler piano, Igor Marino sax e Alessio Santoni batteria, e lo special guest Gianpaolo ascolese vibrafono.KRIS ADAMS è una cantante.

© Romatoday.it - Kris Adams Project

