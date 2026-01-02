Kora il pastore tedesco salvato dalla Polstrada al casello dell’A4

Il 31 dicembre 2025, gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo sono intervenuti per soccorrere Kora, un pastore tedesco smarrito che si trovava in autostrada vicino al casello di Bergamo. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’animale, segnalato da diversi utenti, e di avviare le procedure per il suo recupero. Questo episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel garantire la sicurezza degli animali.

Bergamo. Nella mattina del 31 dicembre 2025 gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, sottosezione di Seriate, sono intervenuti nel salvataggio di un cane che, segnalato da più utenti, si trovava smarrito in autostrada, in prossimità del casello di Bergamo. Il Pastore Tedesco di nome Kora, dell’età di un anno, visivamente impaurito, è stato raggiunto da Alessandro e Naomi che con professionalità sono riusciti ad acquisirne la fiducia così potendo sottrarlo dal pericolo della circolazione. Grazie alla lettura del microchip è stato rintracciato il proprietario dell’animale, a cui è stato restituito, in un momento di grande commozione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

