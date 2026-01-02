KGM Torres | spaziosa solida e concreta ma con qualche compromesso sul comfort

KGM Torres è un SUV di segmento medio che si distingue per le sue dimensioni ampie e un design deciso. Solido e spazioso, offre una dotazione completa a un prezzo accessibile, rappresentando una scelta concreta per chi cerca un veicolo robusto, anche se con qualche compromesso sul comfort. Un’opzione originale e non convenzionale nel panorama dei SUV, ideale per chi predilige funzionalità e presenza su strada.

