KGM Torres | spaziosa solida e concreta ma con qualche compromesso sul comfort
KGM Torres è un SUV di segmento medio che si distingue per le sue dimensioni ampie e un design deciso. Solido e spazioso, offre una dotazione completa a un prezzo accessibile, rappresentando una scelta concreta per chi cerca un veicolo robusto, anche se con qualche compromesso sul comfort. Un’opzione originale e non convenzionale nel panorama dei SUV, ideale per chi predilige funzionalità e presenza su strada.
KGM Torres rappresenta uno dei modelli più originali e non convenzionali nel panorama dei SUV di segmento medio, soprattutto per chi cerca dimensioni generose, un look deciso e una dotazione completa a un prezzo ancora accessibile. Dopo il cambio di proprietà che ha portato il marchio SsangYong sotto l’ombrello del gruppo KG Mobility, la Torres si propone come modello simbolo della nuova fase del costruttore coreano. Il design è personale, quasi muscolare, e la proposta tecnica punta su motorizzazioni tradizionali affiancate, ora, da una nuova versione ibrida. La gamma parte da 30.990 eur o per la 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
