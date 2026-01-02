Kessié Juventus il ritorno di fiamma è possibile! Sarebbe il centrocampista perfetto per Spalletti quel fattore può risultare determinante

Si torna a parlare di un possibile ritorno di Kessié alla Juventus. Il centrocampista, noto per la sua duttilità, potrebbe essere un elemento prezioso per il progetto di Spalletti. La volontà di lasciare l’Arabia Saudita riapre le possibilità di un trasferimento, rendendo il suo arrivo un’opzione da considerare attentamente nel mercato di gennaio.

Kessié Juventus, duttilità al potere: l’ex centrocampista del Milan sarebbe ideale per il doppio ruolo, la volontà di lasciare l’Arabia Saudita riapre i giochi. Le vie del calciomercato sono notoriamente infinite e, talvolta, circolari. Alcuni amori o suggestioni non si spengono mai del tutto, restando brace ardente sotto la cenere pronta a riavvamparsi alla prima folata di vento favorevole. È esattamente questo il caso della pista  Kessie Juventus, un tormentone che sembrava ormai archiviato ma che, secondo quanto riportato con insistenza dalle colonne odierne di  Tuttosport,  non tramonta  affatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

