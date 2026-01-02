Kessié Juventus il ritorno di fiamma è possibile! Sarebbe il centrocampista perfetto per Spalletti quel fattore può risultare determinante
Si torna a parlare di un possibile ritorno di Kessié alla Juventus. Il centrocampista, noto per la sua duttilità, potrebbe essere un elemento prezioso per il progetto di Spalletti. La volontà di lasciare l’Arabia Saudita riapre le possibilità di un trasferimento, rendendo il suo arrivo un’opzione da considerare attentamente nel mercato di gennaio.
Kessié Juventus, duttilità al potere: l’ex centrocampista del Milan sarebbe ideale per il doppio ruolo, la volontà di lasciare l’Arabia Saudita riapre i giochi. Le vie del calciomercato sono notoriamente infinite e, talvolta, circolari. Alcuni amori o suggestioni non si spengono mai del tutto, restando brace ardente sotto la cenere pronta a riavvamparsi alla prima folata di vento favorevole. È esattamente questo il caso della pista Kessie Juventus, un tormentone che sembrava ormai archiviato ma che, secondo quanto riportato con insistenza dalle colonne odierne di Tuttosport, non tramonta affatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juventus, il regista può arrivare dalla Ligue 1! Possibile ritorno di fiamma per quel vecchio pallino di Spalletti: il profilo individuato
Leggi anche: Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per quel centrocampista? A giugno lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: che occasione
Ritorno di fiamma per Chiesa - Juventus, ritorno di fiamma per Chiesa: suggestione prestito come vice Yildiz Secondo Gazzetta, la Juventus è alla ricerca di un vice Yildiz e nelle ultime ore prende ... tuttojuve.com
5 e 5 – Chiesa alla Juve, pro e contro di un clamoroso ritorno di fiamma - Cinque punti di forza e cinque punti di debolezza: pro e contro di un possibile ritorno di fiamma, quello tra Federico Chiesa e la Juventus. tuttojuve.com
Juventus, ritorno di fiamma per Senesi: occasione a costo zero per giugno - La Juventus continua a monitorare il mercato in vista della prossima stagione, alla ricerca di occasioni utili per rinforzare la rosa senza stravolgere i conti. it.blastingnews.com
Oggi su #Tuttosport La #juventus sfida l'Inter per Camcelo: deve ridursi di un terzo ingaggio. Pure Neves e Kessie hanno il nodo ingaggio ... me li vedo questi professionisti del pallone che rinunciano al doblone - facebook.com facebook
(TS) "Fuga dall'Arabia Saudita: per la Juve la grande occasione sarebbe Ruben Neves, in ballo anche Kessie e Brozovic" ow.ly/pgGq50XQUKE x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.