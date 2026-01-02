Kenya crolla edificio in costruzione a Nairobi | dispersi alcuni operai

Venerdì a Nairobi si è verificato il crollo di un edificio in costruzione, con alcuni operai ancora dispersi. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e valutare le cause dell’accaduto. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre si cercano eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Un edificio in costruzione a più piani è crollato venerdì nella capitale del Kenya, Nairobi, intrappolando un numero imprecisato di persone. I soccorritori stanno scavando tra le macerie. Secondo la Croce Rossa del Paese, l’edificio si trovava nella zona di South C e, secondo i media locali, era una struttura di 16 piani. “Una squadra di risposta multi-agenzia è sul posto per gestire la situazione”, ha dichiarato la Croce Rossa in una nota. Non ci sono al momento informazioni sulle cause del crollo né sul numero di vittime, che non dovrebbe essere elevato. I crolli di edifici sono frequenti a Nairobi, dove la domanda di abitazioni è alta e alcuni sviluppatori violano le normative edilizie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Kenya, polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi

