kate middleton 12 foto inedite per celebrare il 2025 appena concluso

Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di condividere dodici immagini inedite per raccontare il loro impegno nel 2025. Le fotografie, scelte appositamente, riflettono l’attività pubblica e la continuità della loro presenza nel corso dell’anno appena concluso. Un modo per offrire uno sguardo autentico sulla loro vita quotidiana e sul ruolo istituzionale, senza enfasi o sensazionalismi.

Kate Middleton  e il  Principe William  hanno scelto di salutare il 2025 condividendo  dodici fotografie inedite  che raccontano il lavoro, la presenza e la continuità della loro vita pubblica. Un anno complesso, per i futuri Sovrani d’Inghilterra, appena usciti dal percorso di cure contro il cancro affrontate dalla Principessa e che ha superato, malgrado alcuni periodi di inevitabile difficoltà. Le foto inedite di Kate Middleton. La selezione comprende alcuni dei momenti più rilevanti degli ultimi dodici mesi, a partire dalle celebrazioni ufficiali. Tra gli scatti più emblematici compaiono quelli del  80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, celebrato a maggio, dove la coppia Reale appare composta, partecipe, in un’immagine che va oltre il protocollo. 🔗 Leggi su Dilei.it

