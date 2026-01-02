Kate Middleton 12 foto inedite per celebrare il 2025 appena concluso

Kate Middleton e il Principe William hanno deciso di condividere dodici immagini inedite per raccontare il loro impegno nel 2025. Le fotografie, scelte appositamente, riflettono l’attività pubblica e la continuità della loro presenza nel corso dell’anno appena concluso. Un modo per offrire uno sguardo autentico sulla loro vita quotidiana e sul ruolo istituzionale, senza enfasi o sensazionalismi.

Kate Middleton e il Principe William hanno scelto di salutare il 2025 condividendo dodici fotografie inedite che raccontano il lavoro, la presenza e la continuità della loro vita pubblica. Un anno complesso, per i futuri Sovrani d’Inghilterra, appena usciti dal percorso di cure contro il cancro affrontate dalla Principessa e che ha superato, malgrado alcuni periodi di inevitabile difficoltà. Le foto inedite di Kate Middleton. La selezione comprende alcuni dei momenti più rilevanti degli ultimi dodici mesi, a partire dalle celebrazioni ufficiali. Tra gli scatti più emblematici compaiono quelli del 80° anniversario del Giorno della Vittoria in Europa, celebrato a maggio, dove la coppia Reale appare composta, partecipe, in un’immagine che va oltre il protocollo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, 12 foto inedite per celebrare il 2025 appena concluso Leggi anche: Il principe William, Kate Middleton e i tre figli Sun un prato fiorito nella cartolina di Natale 2025: una foto che rende omaggio alla natura Leggi anche: Kate Middleton nel 2025 ha ripreso in mano la sua vita con il sorriso. Un bilancio e le foto più belle del suo anno di rinascita Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kate Middleton e il Principe William aprono l’album dei ricordi: guarda le foto; Regno Unito, la Royal Family alla messa di Natale. FOTO; Il 2025 di William e Kate: sui social le più belle foto inedite dell’anno; Foto-ricordo di Kate Middleton con i capelli lunghissimi. Kate Middleton, tra foto ritoccate e rubate: l'ultima è con William. Ma cosa c'è dietro? - Dopo lo "scandalo" della foto ritoccata ritirata dalle principali agenzie e le scuse di Catherine, ecco che la Principessa è stata di nuovo immortalata, anche se non si vede proprio benissimo. gazzetta.it Il 2025 di William e Kate: sui social le più belle foto inedite dell’anno - I principi di Galles hanno scelto di condividere sui social una selezione di dodici fotografie mai pubblicate prima, una ... iodonna.it

Perché Kate Middleton ha voluto una foto sul prato fiorito per la Christmas card 2025 - Il principe William, Kate Middleton e i tre figli Sun un prato fiorito nella cartolina di Natale 2025: una foto che rende omaggio alla natura ... amica.it

Onde seducenti, raccolti alla Kate Middleton e poi ricci che, incorniciano il viso: i capelli sono protagonisti e disegnano lo stile della party season. - facebook.com facebook

Un momento inatteso ha emozionato il pubblico del tradizionale servizio di canti natalizi Together at Christmas. La principessa Kate Middleton e la figlia Charlotte si sono esibite in un duetto al pianoforte, regalando uno dei passaggi più toccanti della quinta e x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.