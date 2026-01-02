Juventus | Yildiz rinnovo vicino

Kenan Yildiz si avvicina a ufficializzare il rinnovo con la Juventus, consolidando il suo legame con il club per i prossimi anni. La società e il talento tedesco-turco stanno definendo gli ultimi dettagli di un accordo che rafforzerà la presenza del giocatore nella rosa bianconera a lungo termine.

Kenan Yildiz è sempre più vicino a firmare il rinnovo che lo legherà alla Juventus per il lungo termine. Le trattative, avviate da mesi, hanno raggiunto una fase decisiva: il talento turco, 20 anni e già simbolo della nuova era bianconera, è orientato verso il “sì”, con un accordo che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

