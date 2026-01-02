Juventus rivoluzione tra i pali | estate decisiva per tutta la gerarchia

In vista della prossima stagione, la Juventus si prepara a rinnovare il reparto dei portieri. La società sta valutando attentamente le opzioni per rafforzare e rinnovare la posizione tra i pali, in un processo che potrebbe portare a cambiamenti significativi. La decisione richiede un’attenta analisi strategica, considerando sia le esigenze tecniche che le prospettive future del club. Un’estate cruciale per definire la gerarchia tra i portieri della squadra.

Alla Continassa il silenzio è solo apparente. Dietro le porte chiuse, la Juventus sta già ragionando su uno dei reparti che più di altri potrebbero cambiare volto nei prossimi mesi: la porta. Non una semplice rotazione, ma un possibile reset tecnico che potrebbe coinvolgere tutte le gerarchie, dall’attuale titolare fino al terzo portiere. La porta della Juventus entra in zona decisioni. La posizione di partenza è chiara: Michele Di Gregorio è oggi il portiere che gode della fiducia interna. Staff e dirigenza lo considerano affidabile, dentro al progetto. Ma il mercato, si sa, ha regole proprie. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, rivoluzione tra i pali: estate decisiva per tutta la gerarchia Leggi anche: Juventus: rivoluzione tra i pali e uscite mirate Leggi anche: Mercato Juventus: Di Gregorio, Maignan e Perin. Una poltrona per…tre! Dentro ai possibili movimenti tra i pali nell’estate bianconera La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Juventus: rivoluzione tra i pali e uscite mirate; Juventus: rivoluzione tra i pali e uscite mirate; Juventus | rivoluzione tra i pali e uscite mirate; Juventus, Moretto “Molto difficile lo scambio Gatti – Ricci”. Rivoluzione portieri in estate per la Juventus? Gli aggiornamenti - Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport nella sua versione online, la Juventus in estate potrebbe cambiare tutti i suoi portieri. tuttojuve.com

Juve: possibile sondaggio per Icardi in estate - Il club bianconero potrebbe subire modifiche molto importanti a giugno nel reparto offensivo, visto il possibile addio da parte di Dusan ... it.blastingnews.com

Mercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: chi va e chi arriva - Molto probabilmente sarà il centrocampo il reparto della Juventus che subirà maggiori trasformazioni ni prossimi mesi: Luciano Spalletti non ha potuto intervenire nello corso mercato estivo (in panchi ... msn.com

In casa Juventus pronta una nuova rivoluzione: in sei con la valigia in mano a gennaio, ci sono dei nomi clamorosi Tutti i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook

La giustizia sportiva italiana verso la rivoluzione L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue dà ragione ad Agnelli e Arrivabene sull'inibizione per il caso plusvalenze della Juventus: «I giudici nazionali possono annullare sanzioni sportive» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.