Juventus | ritorno di Chiesa rischia di sfumare?
Il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus potrebbe essere messo in forse a causa dell’interesse di un terzo club. La trattativa si trova in fase delicata, con diverse variabili che potrebbero influenzare il suo esito. La situazione richiede attenzione, poiché eventuali sviluppi potrebbero incidere sul mercato bianconero e sulla pianificazione della squadra. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le future mosse della Juventus e di Chiesa.
Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus rischia di sfumare per l’ingresso di un terzo incomodo. Oltre alla Roma di Daniele De Rossi, che aveva già manifestato interesse concreto per l’esterno azzurro, un altro club italiano si è inserito con decisione nella trattativa per il prestito dal Liverpool, complicando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
