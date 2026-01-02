La Juventus si distingue in questa stagione per la sua capacità di recuperare rapidamente il pallone, dimostrando un pressing efficace e costante. Solo l’Inter registra un dato superiore in questa statistica, evidenziando un approccio proattivo e orientato alla riconquista immediata. Questo elemento rappresenta un elemento chiave nel modo in cui la squadra affronta le partite, contribuendo a definire il suo stile di gioco nella Serie A 2025/26.

C’è un dato che racconta più di tante analisi tattiche il volto della Juventus nella Serie A 202526: l’aggressività nella riconquista immediata del pallone. I bianconeri sono diventati una squadra che va a caccia alta, che prova a soffocare l’uscita avversaria e a trasformare il recupero in occasione. Le statistiche lo certificano senza interpretazioni. La Juventus ha prodotto 23 conclusioni nate da recuperi nella metà campo avversaria, un dato che vale il secondo posto assoluto in campionato, alle spalle della sola Inter (24) e in linea con l’ Udinese. Non un dettaglio marginale, ma una fotografia precisa dell’idea di calcio portata avanti dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, pressing da vertice: seconda solo all’Inter per recuperi offensivi

