Juventus Ottolini è ufficialmente il nuovo ds

Dal 1° gennaio 2026, Marco Ottolini assume ufficialmente il ruolo di direttore sportivo della Juventus. La società ha confermato la nomina, segnando un passo importante nel processo di rinnovamento della squadra. Ottolini porta con sé esperienze e competenze che saranno fondamentali per il futuro del club, in un momento di continuità e strategia a lungo termine.

Mancava solo l’ufficialità: dal 1° gennaio 2026 Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus. La sua attività si svolgerà alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato Damien Comolli e in coordinamento con le principali figure dell’area tecnica, a partire dal responsabile delle strategie del club Giorgio Chiellini, passando per il direttore tecnico François Modesto. Per Ottolini si tratta di un ritorno a Torino: tra il 2018 e il 2021 aveva già fatto parte della struttura bianconera, inizialmente come osservatore e successivamente con il ruolo di responsabile dei calciatori in prestito e del progetto Club 15. 🔗 Leggi su Lettera43.it

