Juventus Ottolini è il nuovo direttore sportivo | parte la nuova area tecnica

La Juventus annuncia l’ingresso di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo, segnando un cambio nell’organigramma del club. Con l’avvio del mercato invernale, questa nomina rappresenta un passo importante nella definizione della nuova area tecnica bianconera, volta a rafforzare la squadra e a pianificare il futuro. La scelta di Ottolini mira a consolidare il progetto sportivo della società nel contesto delle sfide imminenti.

La Juventus ha scelto di voltare pagina partendo dall’organigramma. Con l’inizio ufficiale del mercato invernale, il club bianconero ha completato un passaggio chiave: Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo. Una nomina che non è soltanto formale, ma che ridisegna in modo netto l’assetto dell’area tecnica e indica la direzione della strategia juventina nei prossimi mesi. Juventus, area tecnica completata: Ottolini al centro del progetto. Il ritorno di Marco Ottolini a Torino avviene in un momento delicato e decisivo. L’ex dirigente del Genoa assume l’incarico di direttore sportivo andando a completare una struttura che vede Damien Comolli nel ruolo di direttore generale e amministratore delegato, François Modesto come direttore tecnico e Giorgio Chiellini alla guida della Football Strategy. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

