Juventus-Lecce Spalletti | Match difficile Mercato? Sono contento dei miei
Luciano Spalletti ha commentato la sfida tra Juventus e Lecce, sottolineando la difficoltà dell’incontro. Il tecnico ha inoltre espresso soddisfazione per il mercato della sua squadra, evidenziando che in Serie A nulla è scontato. La partita rappresenta un banco di prova importante, ricordando che, nonostante il calendario possa sembrare abbordabile, ogni match richiede massima attenzione e preparazione.
Torino, 2 gennaio 2026 – Partita facile? Calendario abbordabile? Neanche per sogno. Luciano Spalletti ha voluto mettere in guardia l'ambiente juventino in vista della prima sfida del 2026 contro il Lecce dell'amico Eusebio Di Francesco: di semplice in Serie A non c'è nulla. E allora serve continuità, di prestazione e risultato, per prendersi il treno Scudetto in un gennaio che, sulla carta, potrebbe dare tanti punti alla Vecchia Signora. Si parte dunque contro i giallorossi e con un mercato appena aperto di cui Spalletti non ha voluto parlare nei dettagli: tutti i file sono del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini.
