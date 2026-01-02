La sfida tra Juventus e Lecce, in programma il 2 gennaio 2026, vede le probabili formazioni con Zhegrova e David in campo dal primo minuto. Luciano Spalletti punta a consolidare il record di vittorie consecutive in campionato. L'incontro si svolgerà a Torino, con orario e dettagli sulla trasmissione televisiva disponibili prossimamente.

Torino, 2 gennaio 2026 - Luciano Spalletti e la sua Juventus puntano a cominciare il 2026 con la quarta vittoria di fila in campionato. In occasione della 18° giornata di Serie A, Madama ospita il Lecce all’Allianz Stadium. La classifica si è accorciata in alto e adesso per la Vecchia Signora sognare diventa quasi un imperativo. La trasferta di Pisa è stata risolta grazie ai colpi nel secondo tempo, strappando un risultato pieno al netto di un avversario mai domo, capace di dare filo da torcere fino ai minuti di recupero. In tal senso, la compagine di Eusebio Di Francesco, che viene dal tonfo interno con il Como, può proporre lo stesso atteggiamento dei nerazzurri e, per dormire sogni tranquilli, ai salentini servono punti anche nei match più difficili da affrontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Lecce, probabili formazioni e orario tv: Zhegrova e David titolari?

