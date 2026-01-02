Juventus | il futuro tra i pali

La Juventus si concentra sul rafforzamento del ruolo di portiere, con Michele Di Gregorio come protagonista principale. Arrivato dal Monza in estate, il suo rendimento sotto la guida di Luciano Spalletti si distingue per riflessi pronti, personalità e costanza nelle prestazioni. Con una media di parate elevata e clean sheet frequenti, Di Gregorio rappresenta una scelta solida per il futuro della squadra nel ruolo di titolare.

La Juventus guarda già oltre il presente per il ruolo di portiere. Michele Di Gregorio, arrivato in estate dal Monza per circa 18 milioni, è il titolare indiscusso di Luciano Spalletti: riflessi felini, personalità e ottime prestazioni lo hanno reso una certezza, con clean sheet regolari e una media parate

