Juventus | bentornato Ottolini

La Juventus annuncia il ritorno di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. Con un percorso consolidato e un’esperienza significativa al Genoa, Ottolini si integra nel progetto bianconero per contribuire alla crescita del club. La sua nomina rappresenta un passo importante nella strategia di rafforzamento della squadra e nella pianificazione futura. Con questa scelta, la società punta su competenza e continuità per affrontare le sfide della prossima stagione.

Marco Ottolini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus, un ritorno che porta con sé esperienza e un curriculum di operazioni intelligenti maturate al Genoa. Dal 2022 a oggi, il dirigente classe 1980 ha dimostrato visione e competenza, contribuendo alla promozione in Serie A e costruendo una rosa competitiva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: bentornato Ottolini Leggi anche: Juventus: Ottolini torna come braccio operativo Leggi anche: Juventus: Ottolini, nuovo architetto bianconero Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus, Ottolini è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale - I bianconeri, dopo mesi con il ruolo vacante, hanno individuato nell'ex ds del Genoa il profilo giusto sul quale fondare il ... msn.com

Juventus, Ottolini è il nuovo direttore sportivo: il ritorno dopo 3 anni - La sua prima esperienza iniziò nel 2018, quando entrò a far parte dell’area scouting internazionale. msn.com

Juventus, ora è ufficiale: Marco Ottolini è il nuovo Direttore Sportivo. Lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli - Il club bianconero ha pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla nomina a direttore sportivo di Marco Ottolini. eurosport.it

Benvenuto, anzi bentornato Marco #Ottolini. A lui il compito di fare un mercato di gennaio da #Juventus. x.com

Dybala bentornato a casa. Juventus - Roma! Pronostico Grazie a @xor.hub per l’invito e restate attivi per i prossimi contenuti ASSURDI. @paulodybala #calcio #juventus #dybala #roma #allianzstadium - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.