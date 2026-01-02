Juventus allarme Chiesa

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si fa più complessa. La Roma, guidata da Daniele De Rossi, ha manifestato interesse e si è inserita nel tentativo di riportare l’esterno dal Liverpool, creando un possibile ostacolo alla volontà dei bianconeri di riaverlo già a gennaio. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione da parte delle parti coinvolte.

Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si complica improvvisamente. La Roma di Daniele De Rossi ha deciso di inserirsi con decisione nella trattativa per il prestito dell'esterno azzurro dal Liverpool, pronta a sfidare i bianconeri per riportare l'italiano in Serie A già a gennaio. Chiesa, 28 anni, non

Perchè Chiesa può tornare veramente alla Juventus: svelato il motivo - Chiesa potrebbe tornare realmente alla Juventus in vista dell'imminente sessione del mercato invernale. fantamaster.it

Federico Chiesa mortificato da Slot al Liverpool dopo il regime speciale di allenamenti a Natale - Federico Chiesa resta ai margini nelle scelte di Arne Slot nonostante le assenze in attacco: tifosi del Liverpool furiosi e futuro in bilico, con la Juventus ... fanpage.it

