juventus accelerata sul rinnovo di spalletti

La Juventus valuta l’opportunità di rinnovare il contratto di Luciano Spalletti, considerato dalla dirigenza un elemento chiave per il progetto sportivo. Secondo fonti di stampa, l’ottimo lavoro dell’allenatore ha portato a un’attenzione particolare verso un possibile prolungamento anticipato. La decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane, in modo da consolidare il rapporto e proseguire con stabilità il percorso della squadra.

Spalletti convince tutti: accelerata per il rinnovo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus è talmente soddisfatta del lavoro svolto da Luciano Spalletti che potrebbe anticipare i tempi del rinnovo. La dirigenza bianconera, con Damien Comolli in prima linea, non ha dubbi: Spalletti è l'uomo giusto per il

