Juve Spalletti | Contro Lecce gara difficile spero 2026 pieno di soddisfazioni

In vista della sfida di Serie A contro il Lecce, in programma sabato 3 gennaio, Luciano Spalletti ha evidenziato la difficoltà dell’incontro e il buon lavoro svolto dalla squadra durante le festività. L’allenatore ha sottolineato la determinazione dei giocatori nel cercare soluzioni nuove e miglioramenti continui, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e proseguire nel percorso di crescita della squadra.

In vista della gara di serie A contro il Lecce, in programma sabato 3 gennaio, Luciano Spalletti ha sottolineato il buon lavoro svolto dalla squadra durante le festività e la determinazione dei giocatori nel cercare soluzioni nuove. Il tecnico della Juventus si aspetta una partita difficile contro un Lecce propositivo e ben organizzato, allenato da Di Francesco. Spalletti ha elogiato staff e profondità della rosa, ribadendo l'importanza dei cambi e della gestione delle tante gare ravvicinate. Sul mercato non si aspetta novità, confermando fiducia nel gruppo e l'obiettivo di regalare soddisfazioni ai tifosi nel nuovo anno.

Spalletti: “Contro il Lecce partita difficile. Elimoghale ha la leggerezza nel puntare l’uomo. Voglio dare il benvenuto ad Ottolini. Sul mercato…” - Luciano Spalletti sta parlamdo in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce gara valida per la 18ª giornata di Serie A. tuttojuve.com

Juventus, la conferenza stampa di Luciano Spalletti - Luciano Spalletti ha presentato la gara di domani, nella consueta conferenza stampa nel giorno di vigilia della partita. juvenews.eu

Luciano Spalletti vuole mantenere le buone tradizioni di casa Juventus: nelle ultime dodici stagioni, alla prima gara del nuovo anno, i bianconeri hanno vinto nove volte e pareggiato in tre occasioni. #ANSA - facebook.com facebook

