Ecco le informazioni su come seguire in diretta la partita tra Juventus e Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Di seguito, i dettagli su streaming e diretta TV per assistere alla sfida dei bianconeri di Spalletti.

Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Spalletti, valida per la 18ª giornata di Serie A 202526. L’attesa è finita. Dopo la breve sosta per le festività, il campionato di Serie A riaccende i motori e il 2026 della Juve si apre ufficialmente tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. I bianconeri sono pronti a scendere in campo per affrontare il Lecce in una sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A Enilive. Un appuntamento cruciale per Luciano Spalletti: il tecnico di Certaldo vuole iniziare l’anno solare con tre punti pesanti per consolidare la classifica e dare continuità al progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Spalletti. Tutti i dettagli

Leggi anche: Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Champions dei bianconeri di Spalletti. Tutti i dettagli

Leggi anche: Lazio Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell’Olimpico dei bianconeri. Tutti i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Diretta Juventus-Lecce: formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Dove vedere Juventus-Lecce sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A | Dove vedere Juventus-Lecce; Juventus-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming.

Juventus-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale - Lecce di Sabato 3 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net