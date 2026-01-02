Juni primo live dell’anno all’Arci Rubik

Il 3 gennaio 2026, l’Arci Rubik di Guagnano ospiterà il primo live dell’anno, a partire dalle ore 21.30. L’evento si svolge in Via Cellino 5 e l’ingresso è riservato ai soci. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]. Un’opportunità per iniziare il nuovo anno con musica dal vivo in un ambiente accogliente e informale.

Venerdì 2 gennaio primo appuntamento dell'anno per ' con il live di Ilaria Formisano, già voce dei , che presenta , suo nuovo progetto solista. Spazioporto - Taranto Ingresso libero JUNI sta per june, il - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.