Juni primo live dell’anno all’Arci Rubik
Il 3 gennaio 2026, l’Arci Rubik di Guagnano ospiterà il primo live dell’anno, a partire dalle ore 21.30. L’evento si svolge in Via Cellino 5 e l’ingresso è riservato ai soci. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]. Un’opportunità per iniziare il nuovo anno con musica dal vivo in un ambiente accogliente e informale.
GUAGNANO – Sabato 3 gennaio 2026 - a partire dalle ore 21.30 all’Arci Rubik di Guagnano (in Via Cellino 5, ingresso libero riservato ai soci, [email protected] - tel. 3662933859) primo appuntamento dell'anno con il live di Ilaria Formisano, già voce dei Gomma, che presenta Juni, suo nuovo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Il cantautore Scarda live all’Arci Rubik di Guagnano
Leggi anche: Arci, il Circo della Farfalla chiude l'anno con due appuntamenti "live"
Juni primo live dell’anno all’Arci Rubik - 30 all’Arci Rubik di Guagnano (in Via Cellino 5, ingresso libero riservato ai soci, info@arcirubik. lecceprima.it
Venerdì 2 gennaio primo appuntamento dell'anno per ' con il live di Ilaria Formisano, già voce dei , che presenta , suo nuovo progetto solista. Spazioporto - Taranto Ingresso libero JUNI sta per june, il - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.