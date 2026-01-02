Jessica e Jacques Moretti chi sono i proprietari già salvi del locale di Crans-Montana
Jessica Maric e Jacques Moretti sono i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana che è stato colpito da un incendio nella notte di Capodanno. Fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo e sono al sicuro. La loro vicenda si inserisce in un contesto di grande tristezza per la perdita di molte vite umane in questa tragedia.
Jessica Maric e Jacques Moretti, i proprietari di Le Constellation, il locale a Crans-Montana (Svizzera) distrutto da un incendio che ha causato almeno 47 morti la notte di Capodanno, sono salvi. Jessica è rimasta ferita a un braccio, mentre il compagno si trovava lontano dall'attività quando è. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana
Leggi anche: Strage Crans Montana: chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar andato a fuoco
Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del bar a Crans-Montana distrutto dalle fiamme; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale; Svizzera, i proprietari del bar della strage; Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti».
Chi sono Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar della strage di Crans-Montana - Montana sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro. ilsole24ore.com
Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com
TITOLARI CRANS-MONTANA Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar esploso a Crans-Montana - Stando a quanto riportato da Corse Matin, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti e il compagno sono originari della Corsica centrale. statoquotidiano.it
Jessica Moretti, assieme al compagno Jacques, ha rilevato il bar Le Constellation nel 2015. Quest'ultimo non era nel locale al momento dell'incidente x.com
Jessica Moretti, la proprietaria del bar a Crans-Montana "Le Constellation" insieme al marito Jacques. È ferita ma "sconvolta" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.