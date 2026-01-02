Jessica e Jacques Moretti chi sono i proprietari già salvi del locale di Crans-Montana

Jessica Maric e Jacques Moretti sono i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana che è stato colpito da un incendio nella notte di Capodanno. Fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo e sono al sicuro. La loro vicenda si inserisce in un contesto di grande tristezza per la perdita di molte vite umane in questa tragedia.

Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com

TITOLARI CRANS-MONTANA Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar esploso a Crans-Montana - Stando a quanto riportato da Corse Matin, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti e il compagno sono originari della Corsica centrale. statoquotidiano.it

Jessica Moretti, assieme al compagno Jacques, ha rilevato il bar Le Constellation nel 2015. Quest'ultimo non era nel locale al momento dell'incidente x.com

Jessica Moretti, la proprietaria del bar a Crans-Montana "Le Constellation" insieme al marito Jacques. È ferita ma "sconvolta" - facebook.com facebook

