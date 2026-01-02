Jessica e Jacques Moretti chi sono i proprietari già salvi del locale di Crans-Montana

Jessica Maric e Jacques Moretti sono i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana che è stato colpito da un incendio nella notte di Capodanno. Fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo e sono al sicuro. La loro vicenda si inserisce in un contesto di grande tristezza per la perdita di molte vite umane in questa tragedia.

Jessica Maric e Jacques Moretti, i proprietari di Le Constellation, il locale a Crans-Montana (Svizzera) distrutto da un incendio che ha causato almeno 47 morti la notte di Capodanno, sono salvi. Jessica è rimasta ferita a un braccio, mentre il compagno si trovava lontano dall'attività quando è. 🔗 Leggi su Today.it

