jannik sinner non gioca un torneo atp prima degli australian open dal 2023 i tre appuntamenti prima dello slam

Jannik Sinner non ha partecipato a tornei ATP prima degli Australian Open dal 2023. Prima dello Slam, ha disputato tre appuntamenti ufficiali, segnando un cambiamento rispetto agli anni precedenti. Questa strategia mira a ottimizzare la preparazione per il grande torneo australiano, concentrandosi su momenti di allenamento e recupero. Analizziamo le scelte di Sinner e il loro possibile impatto sulla sua prestazione agli Australian Open.

Negli ultimi anni ci siamo abituati a uno Jannik Sinner senza tornei veri e propri prima degli Australian Open. Un fatto che, col passare del tempo, è diventato sempre più frequente per i giocatori di vertice. La ragione si lega al cambiamento delle abitudini di inizio anno, e soprattutto a un tema di calendario. Fino al 2019 non era raro (anzi) vedere i migliori giocatori far tappa a Doha, che costituiva l’ATP 250 più ricercato di tutti anche a scapito dei tornei in Australia. Il 2020 è stato un anno di transizione, poi c’è stato il Covid e poi ancora la rimodulazione della stagione con il torneo qatariota ormai finito a febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

