Jannik Sinner la clamorosa voce su Laila | a Capodanno

Negli ambienti sportivi circolano molte voci sulle vite private di atleti, ma quella tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic ha suscitato particolare interesse. La loro relazione, al centro di discussioni e curiosità, rappresenta un argomento di grande attenzione per gli appassionati di tennis e non solo, soprattutto in un periodo come quello di Capodanno, quando si fanno i bilanci e si guardano avanti.

Nello sport ci sono diverse coppie chiacchierate, ma non v'è dubbio che quella in cima alla lista sia composta dal nostro tennista di punta, Jannik Sinner, e Laila Hasanovic. Per i due, però, è stato un capodanno da separati e con stili di vita diametralmente opposti. Se numero due del mondo della racchetta ha trascorso la sera di San Silvestro nel più classico dei "veglioni soft", tra amici e piatti stellati a Montecarlo, lei ha scelto tutt'altra "colonna sonora": danze, scampi e champagne in Danimarca, insieme a un gruppo di amiche. Nel Principato, tra un brindisi e una battuta, Sinner si è ritrovato a fare da capofila a un tavolo tutto maschile.

