James Bond Cars è un libro di cui i fan di 007 e quelli dei motori non possono assolutamente fare a meno

James Bond può cambiare volto, epoca, persino postura morale. Può smettere di fumare, innamorarsi, morire e risorgere. Ma c'è una cosa che non ha mai fatto: camminare. Nell'universo di 007, muoversi è sempre stato un gesto spettacolare, rumoroso, eccessivo. E soprattutto motorizzato. Le auto, le barche, gli aerei e gli oggetti volanti non identificati della saga non sono accessori di scena: sono personaggi con un arco narrativo, una psicologia, spesso più carisma dell'essere umano che li guida.

james bond cars 232 un libro di cui i fan di 007 e quelli dei motori non possono assolutamente fare a meno

© Gqitalia.it - James Bond Cars è un libro di cui i fan di 007 e quelli dei motori non possono assolutamente fare a meno

