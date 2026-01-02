Jaguar chiude l’era del motore termico

Jaguar annuncia la fine della produzione di motori termici, segnando un nuovo capitolo per il marchio. Con questa scelta, l’azienda si concentra su soluzioni più sostenibili e innovative, puntando su tecnologie elettriche e zero emissioni. Un passo importante verso un futuro più rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità e all’eleganza che contraddistinguono il marchio.

Il Giaguaro spegne i motori e cambia pelle. Il futuro sarà silenzioso, ma non per questo meno ambizioso. Jaguar ha archiviato la sua storia a combustione interna con un gesto simbolico e definitivo: l’ultima vettura termica della casa automobilistica britannica ha lasciato la fabbrica, segnando uno spartiacque industriale e culturale. A chiudere il capitolo è stata una Jaguar F-Pace SVR, prodotta il 19 dicembre nello stabilimento di Solihull. Non una scelta casuale. Lanciata nel 2015, è stata l’auto che ha cambiato il destino commerciale del marchio, introducendolo con successo nel segmento dei Suv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

