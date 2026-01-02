In Italia, si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera”, una massima che sottolinea l’importanza di iniziare con cura e attenzione. Chi trascuri questa prima fase rischia di compromettere l’intero percorso, lasciando irrisolti aspetti fondamentali. Rispettare questa saggezza può fare la differenza tra un buon risultato e un insuccesso, ricordando che le basi solide sono essenziali per ogni progetto.

Vuole una vecchia credenza contadina che “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Chi non segue tale percorso, non è preso in considerazione in prosieguo di quella prima affermazione e, se non è messa tra i pensieri da non affrontare del tutto, manca poco. È possibile così azzardare la tesi che la maggior parte dell’umanitá, tranne quella che, causa la differenza di fuso orario, dormiva, sia venuta a conoscenza in tempo reale o quasi di ciò che stava accadendo a Crans Montana, località turistica nella civile si, ma efficiente no. comment, Svizzera. Oggi è il terzo giorno successivo a quella tragedia e nessuno di quei morti è risorto o è prossimo a farlo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

