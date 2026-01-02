Israeliano Solomon alla Fiorentina assessore Madau | Non sei il benvenuto a Firenze

L’arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina è stato recentemente confermato. L’assessore Madau ha dichiarato che il giocatore non è benvenuto a Firenze, sottolineando un sentimento di disapprovazione. Questo annuncio si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulle scelte sportive e le implicazioni sociali legate alle trasferte di atleti provenienti da Israele. La vicenda aggiunge un elemento di attenzione alle dinamiche tra sport e sensibilità locali.

SESTO FIORENTINO – "È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". Così Lorenzo Madau, assessore Comune Sesto Fiorentino, via social subito dopo l'arrivo del neo acquisto israeliano Manor Solomon alla Fiorentina venerdì 2 gennaio. A Firenze Solomon per le visite mediche al Viola Park e la firma sul contratto. Lorenzo Madau, segretario provinciale Sinistra Italiana, assessore con deleghe cultura, lavoro, politiche giovanili, nel Comune in cui è sindaca Claudia Pecchioli, vicesindaca con il sindaco Lorenzo Falchi, eletto in Consiglio regionale della Toscana con Avs lo scorso ottobre.

