Israele non può perdere gli israeliani

Israele si trova a riflettere sulle sfide degli ultimi due anni di conflitto e sulle ripercussioni durature sulla società. Con il 2025 alle spalle, è importante analizzare come queste vicende abbiano influenzato il paese, evidenziando l'importanza di preservare la stabilità e la coesione nazionale in un contesto complesso e in evoluzione.

La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi - Lunedì mattina si è concluso il rilascio dei venti ostaggi israeliani ancora vivi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, a cui è seguito quello di circa 2mila prigionieri palestinesi detenuti nelle ... ilpost.it

Come avverrà la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi - È previsto infatti che vengano liberati sia i 20 ostaggi ancora vivi che si trovano nella Striscia, sia circa duemila prigionieri ... ilpost.it

