Israele | ‘Mamdani fomenta l’antisemitismo’
Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha suscitato polemiche dopo aver deciso di cancellare la definizione di antisemitismo adottata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) e di revocare le restrizioni sul boicottaggio di Israele. Queste decisioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo a possibili implicazioni sulla percezione dell’antisemitismo e sulla gestione delle politiche di solidarietà internazionale.
”Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, fomenta l’antisemitismo dopo che, nel suo primo giorno in carica, ha deciso di abolire la definizione di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) e di revocare le restrizioni al boicottaggio di Israele.” Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano, definendo tali misure “irresponsabili”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
