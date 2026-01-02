Israele | ‘Mamdani fomenta l’antisemitismo’

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha suscitato polemiche dopo aver deciso di cancellare la definizione di antisemitismo adottata dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra) e di revocare le restrizioni sul boicottaggio di Israele. Queste decisioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo a possibili implicazioni sulla percezione dell’antisemitismo e sulla gestione delle politiche di solidarietà internazionale.

