Israele blocca 37 Ong | vietato l’accesso a Gaza Disastro umanitario nella Striscia

Israele ha recentemente disposto il blocco di 37 ONG, impedendo loro l’accesso alla Striscia di Gaza. Questa decisione aggrava la crisi umanitaria già in atto, limitando le attività di assistenza e il supporto alla popolazione locale. La misura rappresenta un ulteriore ostacolo agli sforzi di aiuto in una regione colpita da conflitto e difficoltà, compromettendo le possibilità di intervento e sostegno alla popolazione.

Niente da fare. La scure israeliana si abbatte ancora sul già martoriato territorio di Gaza. Questa volta nel mirino ci sono le Ong, Organizzazioni non governative. Ong famose, provenienti da sedici Paesi: tra queste figurano Medici senza frontiere (Msf), Azione contro la fame, Oxfam, Caritas, Movimento per la Pace. In tutto sono ben 37. Ma perché quest’ennesimo atto di forza da parte del governo di Netanyahu? È presto detto: secondo Gilad Zwick, portavoce del ministero per gli Affari della Diaspora e la lotta all’antisemitismo le 37 Ong non hanno rispettato la scadenza per rispettare gli "standard di sicurezza e trasparenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele blocca 37 Ong: vietato l’accesso a Gaza. Disastro umanitario nella Striscia Leggi anche: Gaza resterà senza cure e acqua, Israele blocca l’attività di 37 Ong Leggi anche: Gaza, in vigore il divieto di ingresso nella Striscia per 37 ong. Le strutture Onu per i rifugiati lasciate senza acqua e corrente Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Israele mette al bando 37 Ong. L'allarme degli addetti: «Grave impatto sulla popolazione di Gaza». La condanna di Ue e Onu; Israele blocca 37 Ong da attività a Gaza: anche la Caritas; Onu contro il blocco d’Israele sulle ong a Gaza: “Scandaloso”; Il Patriarcato Latino di Gerusalemme: Continueremo ad operare a Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme - Il capo di stato maggioredell'IDF, Zamir: Determinazione assoluta per disarmare Hamas nel 2026. Israele blocca 37 ONG a Gaza: no elenchi staff - Divieto d’ingresso a Gaza per 37 ONG. ilmetropolitano.it

Israele vieta 37 Ong a Gaza: rischio “catastrofico” per gli aiuti umanitari e vite palestinesi a rischio imminente - Il nuovo divieto imposto da Israele a decine di organizzazioni umanitarie attive a Gaza avrà conseguenze “catastrofiche” sulla fornitura di servizi essenziali nel territorio devastato e metterà le vit ... globalist.it

Israele blocca 37 Ong da attività a Gaza: anche la Caritas - Sono 37 le organizzazioni non governative internazionali a cui Israele ha revocato le licenze per operare a Gaza e Cisgiordania. stream24.ilsole24ore.com

La verità sulle ONG a Gaza: cos'hanno da nascondere! Israele “blocca 37 ONG a Gaza”. Titolo perfetto. Peccato che manca la verita: Dal 1° Gennaio 2026 Israele non “espelle” nessuno. Israele applica una regola elementare: la trasparenza. Solo le ONG (O - facebook.com facebook

L’ #Ue a Israele: lo stop alle #ong a #Gaza significa bloccare gli aiuti salvavita x.com

