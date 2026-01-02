Israele accelera le operazioni in Cisgiordania L’intento è chiaramente annessionista ma l’Occidente tace

Israele intensifica le operazioni in Cisgiordania, apparentemente con l’obiettivo di consolidare il controllo sul territorio. Nonostante le tensioni crescenti e il fragile cessate il fuoco a Gaza, l’attenzione internazionale sembra essere meno presente rispetto alle evoluzioni nella regione. Questa situazione solleva preoccupazioni sullo sviluppo di una possibile annessione di fatto, mentre il silenzio dell’Occidente rimane osservato.

di Roberto Iannuzzi* Il fragile cessate il fuoco a Gaza, continuamente violato da Israele, invece di ridurre le tensioni nella vicina Cisgiordania ha visto un'accelerazione delle operazioni israeliane finalizzate all'annessione di fatto del territorio palestinese occupato. Dall'inizio della tregua nella Striscia, lo scorso 10 ottobre, le violenze dei coloni e l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania si sono intensificate. Dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, il ministro israeliano della sicurezza interna Itamar Ben-Gvir aveva emesso 220.000 nuove licenze di porto d'armi, in gran parte rilasciate nelle colonie, che ora sono controllate da gruppi armati paragonabili a milizie private.

