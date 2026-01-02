Iscrizioni studenti accolte dalle scuole in base a data di presentazione della domanda? E se iscrivo mio figlio l’ultimo giorno utile? Si parte il 13 gennaio alle ore 8

Da orizzontescuola.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le iscrizioni scolastiche vengono accolte in ordine di presentazione della domanda, fino a esaurimento dei posti disponibili. Se si presenta la domanda l’ultimo giorno utile, il risultato dipende dalla disponibilità di posti. Ricordiamo che le iscrizioni aprono il 13 gennaio alle ore 8. Questa preoccupazione è comune tra le famiglie, che desiderano conoscere i tempi e le modalità per assicurare un posto per i propri figli.

Una delle preoccupazioni più ricorrenti tra le famiglie riguarda il momento in cui viene inviata la domanda di iscrizione. Presentarla subito, nei primi giorni disponibili, garantisce davvero una precedenza? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027: si parte il 13 gennaio

Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, dal 13 gennaio al via le iscrizioni: come inviare le domande

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iscrizioni scuola 2026/27, non ha la priorità chi invia prima la domanda: FAQ del Ministero.

iscrizioni studenti accolte scuoleScuola, iscrizioni aperte da gennaio: come inviare domanda - Di seguito le novità per il nuovo anno, le scadenze e come inviare correttamente la domanda. catania.liveuniversity.it

iscrizioni studenti accolte scuoleIscrizioni scuola 2026/27, non ha la priorità chi invia prima la domanda: FAQ del Ministero - Spesso le famiglie infatti si affrettano a trasmettere l’istanza, nella convinzione ... tecnicadellascuola.it

Iscrizioni scuola 2026-2027, pubblicata la nota del Ministero: la guida completa - La nota del Ministero fissa date, modalità online, esclusioni e novità su orientamento, liceo del Made in Italy e filiera tecnico- skuola.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.