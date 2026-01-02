Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 2026 27 | la mancata regolarizzazione vaccinale comporta l’esclusione

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/27. È importante ricordare che la mancata regolarizzazione delle vaccinazioni obbligatorie comporta l’esclusione dalla frequenza. Si consiglia di verificare attentamente i requisiti e le scadenze per evitare eventuali problemi all’atto dell’iscrizione.

Iscrizioni scuola 2026/27, per scegliere l’istituzione scolastica c’è Scuola in Chiaro - Saranno infatti attive dalle ore 8 le funzioni sulla piattaforma UNICA con le quali le famiglie potranno trasmet ... tecnicadellascuola.it

Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda - Da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 sarà possibile inviare le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027. today.it

’ Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria della città per l’anno scolastico 2026 2027. Le domande possono essere presentate dal 13 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.