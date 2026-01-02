Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 2026 27 | la mancata regolarizzazione vaccinale comporta l’esclusione
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/27. È importante ricordare che la mancata regolarizzazione delle vaccinazioni obbligatorie comporta l’esclusione dalla frequenza. Si consiglia di verificare attentamente i requisiti e le scadenze per evitare eventuali problemi all’atto dell’iscrizione.
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sarà possibile presentare la domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 202627. La procedura si svolge esclusivamente in modalità cartacea, compilando la Scheda A allegata alla nota ministeriale del 17 dicembre. L'articolo Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 202627: la mancata regolarizzazione vaccinale comporta l’esclusione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Iscrizioni primaria 2026/27: quando è possibile il trattenimento alla scuola dell’infanzia per alunni con disabilità, quale documentazione serve. Chiarimenti
Leggi anche: Iscrizioni scuola dell’infanzia 2026/27: cartacee dal 13 gennaio al 14 febbraio. Chi può essere iscritto, cosa sapere
Iscrizioni scuola 2026/27, non ha la priorità chi invia prima la domanda: FAQ del Ministero - Spesso le famiglie infatti si affrettano a trasmettere l’istanza, nella convinzione ... tecnicadellascuola.it
Iscrizioni scuola 2026/27, per scegliere l’istituzione scolastica c’è Scuola in Chiaro - Saranno infatti attive dalle ore 8 le funzioni sulla piattaforma UNICA con le quali le famiglie potranno trasmet ... tecnicadellascuola.it
Scuola, iscrizioni online per l'anno 2026/2027: quando e come compilare la domanda - Da martedì 13 gennaio a sabato 14 febbraio 2026 sarà possibile inviare le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027. today.it
’ Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria della città per l’anno scolastico 2026 2027. Le domande possono essere presentate dal 13 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.