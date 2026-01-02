iron dome e oltre la corsa globale ai sistemi di difesa integrata

Negli ultimi anni, la difesa aerea ha assunto un ruolo centrale nelle strategie militari di molti Paesi. Il concetto di sistemi integrati come l’Iron Dome rappresenta una risposta avanzata alle crescenti minacce aeree e missilistiche. Questa crescente attenzione evidenzia l’importanza di soluzioni tecnologiche efficaci per la protezione dei territori nazionali e la stabilità internazionale.

Negli ultimi anni, la difesa aerea è schizzata in cima alle priorità di governi e Forze armate. Non è un caso che sempre più Paesi parlino oggi di dotarsi di un vero e proprio Dome, una “cupola” difensiva pensata per proteggere il territorio nazionale da un ventaglio crescente di minacce aeree e missilistiche. Droni a basso costo, razzi a corto raggio, missili cruise e vettori balistici – fino alle armi ipersoniche – hanno ridefinito la percezione del rischio, mostrando quanto aree urbane e infrastrutture critiche siano esposte ad attacchi dall’alto portati con grandi numeri di assetti. Si tratta di una delle lezioni più importanti apprese dai conflitti recenti: dall’Ucraina al Medio Oriente, la massa è tornata paradigma centrale per gli equilibri militari odierni. 🔗 Leggi su Formiche.net

