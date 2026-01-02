Iran sesto giorno di proteste | 7 vittime Trump | Interverremo se il regime spara sui manifestanti

Il sesto giorno di proteste in Iran ha visto finora sette vittime, mentre la tensione continua a crescere. Le manifestazioni, partite domenica da Teheran, si sono diffuse in diverse aree del Paese. In questo contesto, le dichiarazioni di Donald Trump hanno sottolineato la possibilità di un intervento internazionale qualora il regime usasse la forza contro i manifestanti. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

La tensione sale ora dopo ora in Iran, dove da 5 giorni sono in corso proteste di piazza partite domenica scorsa da Teheran, poi estesesi ad altre regioni del Paese. Circa 30 persone sono state arrestate “la scorsa notte” nella capitale, riporta l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, secondo cui i fermati sono accusati di “disturbo dell’ordine pubblico”. Ma nelle ultime ore, la situazione è risultata incandescente in particolare in aree dell’ovest e sud-ovest e almeno 7 persone hanno perso la vita. Le violenze più intense sono state registrate ad Azna, una città nella provincia iraniana del Lorestan, a circa 300 chilometri a sud-ovest della capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti” Leggi anche: Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi anche: Trump all'attacco: "Se l'Iran uccide i manifestanti gli Usa interverranno" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In Iran la repressione delle proteste è diventata violenta - In Iran sono in corso le più grandi manifestazioni dal 2022, quando il movimento “Donna, vita, libertà” coinvolse centinaia di migliaia di persone per mesi. ilpost.it

