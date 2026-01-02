Iran | Renzi ' regime sta massacrando giovani mondo non stia da parte sbagliata'
L'attuale situazione in Iran vede un aumento delle tensioni tra il regime e i giovani che protestano contro le restrizioni e le repressioni. Le recenti manifestazioni evidenziano una crescente insoddisfazione e una richiesta di cambiamento, mentre le autorità rispondono con misure dure. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le dinamiche di un conflitto che coinvolge diritti fondamentali e libertà individuali.
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Il regime iraniano sta massacrando i giovani che protestano, come fa da mezzo secolo. Nel '79 l'Europa e gli Usa sbagliarono nel giudicare l'avvento di Khomeini. Il mondo non può stare ancora dalla parte sbagliata: che il 2026 sia l'anno della libertà per Teheran". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
